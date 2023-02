‘Ndrangheta stragista, chiesto l’ergastolo per Graviano e Filippone. Storia di un processo sulla strategia per destabilizzare lo Stato (Di martedì 28 febbraio 2023) Invertendo l’ordine del suo intervento, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo lo aveva premesso il 23 febbraio quando è iniziata la requisitoria del processo “’Ndrangheta stragista”: “Filippone Rocco Santo e Graviano Giuseppe sono colpevoli di tutti i reati a loro ascritti, oltre ogni ragionevole dubbio”. Nell’udienza di oggi, il magistrato ha chiuso il cerchio e ha formalizzato la richiesta alla Corte d’Assise d’Appello, presieduta dal giudice Bruno Muscolo, auspicando la conferma della sentenza di primo grado e quindi l’ergastolo per il boss siciliano di Brancaccio e per l’esponente della cosca Piromalli, accusati di essere i mandanti del duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi il 18 gennaio 1994. Un agguato che, secondo la Dda di Reggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Invertendo l’ordine del suo intervento, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo lo aveva premesso il 23 febbraio quando è iniziata la requisitoria del“’Ndrangheta”: “Rocco Santo eGiuseppe sono colpevoli di tutti i reati a loro ascritti, oltre ogni ragionevole dubbio”. Nell’udienza di oggi, il magistrato ha chiuso il cerchio e ha formalizzato la richiesta alla Corte d’Assise d’Appello, presieduta dal giudice Bruno Muscolo, auspicando la conferma della sentenza di primo grado e quindiper il boss siciliano di Brancaccio e per l’esponente della cosca Piromalli, accusati di essere i mandanti del duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi il 18 gennaio 1994. Un agguato che, secondo la Dda di Reggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bart42519094 : RT @fattoquotidiano: ‘Ndrangheta stragista, chiesto l’ergastolo per Graviano e Filippone. Storia di un processo sulla strategia per destabi… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta stragista, chiesto l’ergastolo per Graviano e Filippone. Storia di un processo sulla strategia per dest… - ilregginoit : 'Ndrangheta stragista, per Lombardo Graviano e Filippone sono colpevoli: Confermare l'ergastolo… - DomenicoCrea5 : ‘Ndrangheta stragista, Lombardo: «Berlusconi tesserato con la P2» - ilregginoit : ‘Ndrangheta stragista, Lombardo: «Berlusconi tesserato con la P2» -