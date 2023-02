Padovan | «Lukaku | giusta la conferma per l’Inter Ho notato una cosa»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 febbraio 2023) Stando alle ultime notizie sulla formazione in vista di Sampdoria-Inter, Romelusi avvia verso la presenza dal primo minuto al fianco di Lautaro Martinez. Di questo ha parlato il giornalista Giancarlonegli studi di Sky Sport– Romeludal primo minuto in Sampdoria-Inter. Si va proprio verso questa scelta di formazione da parte di Simone Inzaghi in vista della partita di lunedì sera. E di questo ha parlato il giornalista Giancarlo: «È giusto che tornititolare. Chi lo ha visto bene nelle ultime uscite, ha visto giusto. Io l’ho visto in crescita, più magro, più brillante e più frizzante. Se si sapràre, da adesso alla fine della stagionerecupera un grandissimo elemento». Inter-News - Ultime ...