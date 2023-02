(Di domenica 5 febbraio 2023) L'Roma mette pressione alla capolista Napoli Futsal, in settimana a Castelvolturno in visita dal 'fratello maggiore' calcistico. Blues padroni del match di Melilli per tre quarti gara, avanti ...

L'Roma mette pressione alla capolista Napoli Futsal, in settimana a Castelvolturno in visita dal 'fratello maggiore' calcistico. Blues padroni del match di Melilli per tre quarti gara, avanti 4 -...Vittoria di misura anche per il Pescara, corsaro a Rovigo 2 - 1, ungriffato dall'azzurra ... L'Roma scarica la rabbia per i tre punti di penalizzazioni incassati in settimana regolando 2 -...

Olimpus, blitz con il brivido. Exploit Ciampino e Pistoia La Gazzetta dello Sport

Coppa Italia Serie A, I turno. Blitz Meta, tutto facile per Feldi e Napoli Futsal News 24

Bellobuono on fire: “Questo Real può lottare su tutti i fronti” Futsal News 24

Meta e il tabù PalaCatania da sfatare. Musumeci: “Dobbiamo riuscirci per forza” Futsal News 24

Francavilla in testa da solo. E dietro balza il Pescara La Gazzetta dello Sport

Blues corsari a Melilli e ora a -2 da un Napoli impegnato nel super SkyMatch contro Pesaro. Pescara, riscatto con gli interessi. Serie A Femminile: Lazio, che rimonta!Il 2-2 nello scontro al vertice fra Falconara e Bitonto rivoluziona l’alta classifica della Serie A Femminile. Doppio SkyMatch nel maschile: vincono Olimpus Roma e Fortitudo Pomezia ...