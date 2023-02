Lazio | Sarri in conferenza stampa | «Sul gol l’errore è di squadra | non della linea»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Le parole di Maurizioin: «Non sono scontento, ci è mancata velocità nella circonepalla» (inviato all’Allianz Stadium) – Maurizioha parlato indopo la sconfitta in Juvedi Coppa Italia. SCONFITTA – «La partita è stata fatta in maniera seria, siamo stati ordinati concedendo pochissimo. La sensazione è che siamo in un momento in cui facciamo fatica a tirar fuori la giocata con brillantezza nei metri decisivi di campo. Spazi per attaccare non ce n’era, potevano essere utili le giocate individuali. Non sono scontento, ci è mancata velocità nella circonepalla. Loro non venivano ad aggredirci, ci aspettavano lì ed era difficile. Dispiace aver ...