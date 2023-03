Bimbo di 4 anni muore durante un esorcismo | Una storia raccapricciante (Di lunedì 30 gennaio 2023) Bimbo muore durante un tentativo di esorcismo a soli 4 anni: tragica e raccapricciante vicenda, ecco cosa è accaduto nel dettaglio, da brividi! La notizia è una di quelle che fanno rabbrividire già alla prima lettura, ma scendendo nei dettagli la situazione è anche peggiore, perché viene fuori il tragico destino a cui è andato incontro un bambino di soli 4 anni. Bimbo di 4 anni muore dopo un esorcismo (Kronic.it)Il piccolo, stando alle ricostruzioni dei media, sarebbe morto in seguito a una sorta di esorcismo effettuato su di lui dalle persone che avrebbero dovuto proteggerlo più di tutti, ovvero i suoi genitori. Una storia che ha dell’incredibile, soprattutto per i ... Leggi su kronic (Di lunedì 30 gennaio 2023)un tentativo dia soli 4: tragica evicenda, ecco cosa è accaduto nel dettaglio, da brividi! La notizia è una di quelle che fanno rabbrividire già alla prima lettura, ma scendendo nei dettagli la situazione è anche peggiore, perché viene fuori il tragico destino a cui è andato incontro un bambino di soli 4di 4dopo un(Kronic.it)Il piccolo, stando alle ricostruzioni dei media, sarebbe morto in seguito a una sorta dieffettuato su di lui dalle persone che avrebbero dovuto proteggerlo più di tutti, ovvero i suoi genitori. Unache ha dell’incredibile, soprattutto per i ...

