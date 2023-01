Calendario prossima giornata Serie A calcio | orari | chi gioca | programma 4-7 febbraio | tv | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di domenica 29 gennaio 2023) Non c’è tempo per fermarsi a respirare. LaA è pronta a tornare in scena con la 21esimadi un’infinita stagione 2022-2023. Dieci come di consueto le partite in agenda, spalmate addirittura su quattro giorni, in questo weekend lungo di fine gennaio: 3 sabato 4, 4 domenica 5, 2 lunedì 6e 1 martedì 7. Tutta laA TIM è solo su: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva Ora Di seguito ildella ripresa del campionato nel mese di gennaio con copertura televisiva/annessa. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali.A ...