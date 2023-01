Triangle of Sadness | recensione | i ricchi annoiati e stupidi di Ruben Östlund candidati all’Oscar

(Di sabato 28 gennaio 2023) Ladiof, la nuova satira non troppo corrosiva del regista svedese, già premiata a Cannes con la Palma d’Oro e nominata a tre premi Oscar incluso quello al miglior film Dopo la Palma d’Oro non troppo a sorpresa all’ultimo Festival di Cannes e un passaggio allo scorso Roma Film Festof, il nuovo film dello svedese(The Square, Forza maggiore), si aggiudica ben tre nomination di peso agli Oscar inclusa quella al miglior film. Una parabola satirica sulle disparità sociali e sul potere costruita in tre atti ben distinti, ma incapace di affondare davvero il colpo restando fin troppo in superficie. Una crociera maledetta Carl (Harris Dickinson) e Yaya (Charlbi Dean) ...

Triangle of Sadness di Robert Östlund " tre candidature come Miglior Film, Regia e Sceneggiatura originale " rappresenta la nomination più propriamente d'autore di questi Oscar.

