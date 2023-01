“Non riesco a pensarci…” | shock a poche ore dall’inizio di Sanremo 2023 | Elodie è in lacrime

Leggi su howtodofor

(Di sabato 28 gennaio 2023) I due cantanti molto amati e seguiti da tantissimi fan si sono lasciati all’incirca l’anno scorso.ha finalmente rotto il silenzio, confessando perché hanno preso strade diverse. Scopriamo i dettagli. Il 19 novembre 2021 il cantante rap Marracash ha pubblicato il suo album dal titolo Noi, loro, gli altri. Un album musicale che ha ottenuto un grande successo e, soprattutto, ha attirato l’attenzione di molti fan per la sua copertina. Infatti, si può vedere lui con tutta la sua famiglia, compresa. Perchéè in copertina Sebbene Marracash edsi siano lasciati poco prima dell’uscita di quell’album, anche lei è presente in copertina. Il rapper ha spiegato che la scelta di includere la cantante romana ha un buon motivo: la loro relazione amorosa è iniziata sul set di Margarita ...