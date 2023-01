Juve | Elkann | ‘Agnelli? Serie di accuse non provate Sulle voci di cessione…’ | Serie A

(Di giovedì 26 gennaio 2023) 2023-01-26 22:05:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Johnnon molla lantus: non ha intenzione di cedere una delle “passioni forti del nonno”. L’ha confermato lo stesso amministratore delegato e numero uno di Exor in un’intervista a Les Echos, nella quale ha parlato anche del momento e del futuro del cugino Andrea Agnelli, ex presidente del club bianconero: “Andrea rimane azionista della nostra holding Giovanni Agnelli Bv, dove siede nel consiglio di amministrazione. Ha svolto un lavoro molto importante come presidente dellantus per dieci anni. Ha deciso con il CdA della società di fare un passo indietro per difendersi meglio da unadiche, ad oggi, non sono state affatto. Vuole concludere questo capitolo ...

Tradotta in soldoni, la sortita di Elkann è riassumibile in sei parole: giù le mani dalla Juve, nel centenario della proprietà agnelliana della società che cadrà il 24 luglio prossimo. "Il legame ...

Tradotta in soldoni, la sortita di Elkann è riassumibile in sei parole: giù le mani dalla Juve, nel centenario della proprietà agnelliana della società che cadrà il 24 luglio prossimo. "Il legame ...