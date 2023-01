Fisco | Tributaristi | “Bene decreto del Mef per invio semestrale dei dati al sistema tessera sanitaria per il 2023”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – L’Istituto nazionale(Int) accoglie con soddisfazione ildel ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 3 gennaio in Gazzetta Ufficiale a firma del Ragioniere generale dello Stato, che ripristina per ill’deial. IInt avevano segnalato la necessità di ripristinare l’dei, in luogo del previstomensile, già alle commissioni Finanze di Camera e Senato il 5 dicembre durante la discussione della Legge di Bilancio e successivamente avevano scritto il 16 dicembre al vice ministro dell’Economia e delle Finanze ...

Agenzia ANSA

Una riforma strutturale del, basata su chiarezza, semplificazione ed equità è fondamentale ... ma comeInt siamo a completa disposizione per supportare il cammino della riforma che, ...Una riforma strutturale del, basata su chiarezza, semplificazione ed equità è fondamentale ... ma comeInt siamo a completa disposizione per supportare il cammino della riforma che, ... Fisco: tributaristi, ok Mef su invio dati Tessera sanitaria - PMI Roma, 4 gen. (Labitalia) - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) accoglie con soddisfazione il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, ...Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto della Ragioneria generale dello Stato dello scorso 27 dicembre che fa slittare di un anno ...