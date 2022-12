Ultimo allenamento dell’anno a Castel Volturno | il report del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilha svolto l’ultima sessione di. In attesa della ripresa del campionato di Serie A, con il big match di San Siro contro l’Inter, gli uomini di Luciano Spalletti si stanno allenando per farsi trovare pronti e nella migliore condizione fisica possibile. Di seguito ildell’pubblicato dalla società sul proprio sito ufficiale: “Ultima seduta del 2022 per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma il 4 gennaio a San Siro con Inter-, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha ...