Udine | incendio in una comunità per ragazzi | morto un 17enne | grave un 16enne

(Di sabato 31 dicembre 2022) Un ragazzo di 17 anni ènell’scoppiato la notte scorsa in unapera Santa Caterina di Pasian di Prato, in provincia di. Ferite altre due persone, un ragazzo di 16 anni, trasportato con l’eliambulanza al centro grandi ustionati di Verona e un educatore, ferito in modo none ricoverato all’Ospedale Santa Maria della Misericordia dicon ustioni in varie parti del corpo. Il rogo è divampato alle 2.30 per cause ancora in fase di accertamento. La vittima La vittima è un giovane albanese da circa un anno ospite della struttura, come ha spiegato il responsabile dellaall’Ansa, Michele Lisco: «Era proprio un bravissimo ragazzo – ha detto – siamo tutti affranti. Ora si sta cercando di capire quali ...

