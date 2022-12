Traffico Roma del 31-12-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetaniregolare su strade ed autostrade della capitale in centro in pieno svolgimento la maratona We run Rome gara podistica di 10 km partenza e arrivo in viale delle Terme di Caracalla passando per Bocca della Verità in Piazza Venezia chiusa al transito viale delle Terme di Caracalla tra Largo vittime del terrorismo e Piazzale Numa Pompilio chiuse anche le corsie laterali nelle due direzioni deviate 40 linee di bus Tutto pronto per il concertone di fine anno al Circo Massimo chiusa al transito via dei Cerchi via del Circo Massimo via dell’Ara massima di Ercole e via della Greca deviate diverse linee di zona risposta dalla questura dila chiusura della stazione di Circo Massimo della metro B1 dalle 22 e per il trasporto pubblico questa notte le m saranno ...