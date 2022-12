Traffico Roma del 31-12-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno belli trovati all’ascolto circolazione al momento regolare sulle strade della capitale in zona Casal de’ pazzi programmata una manifestazione in via Bartolo Longo nei pressi della casa di reclusione di Rebibbia a partire dalle 10 quindi sono possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante nel pomeriggio torna al We run Rome la manifestazione sportiva podistica di 10 km partenza e arrivo in via delle Terme di Caracalla passando per bocca della verità e Piazza Venezia dure temporale a partire dalle 12 e fino alle 18 al passaggio dei partecipanti deviazioni per 40 linee bus stasera concertone di fine d’anno al Circo Massimo chiuse via dei Cerchi via del Circo Massimo via dell’Ara massima di Ercole via della Greca deviate diverse linee bus di zona disposta dalla questura didura della stazione di Circo Massimo ...