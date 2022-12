Salto con gli sci femminile | Anna Odine Stroem sorprende tutte in gara-1 a Ljubno | 16a Lara Malsiner

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) Si è appena conclusa la prima delle due gare di, in Slovenia, valida per il Silvester Tournament, omologo dei 4 Trampolini (senza l’equivalenza in tal senso) in campo. Questa competizione subisce l’inevitabile effetto del vento che è particolarmente variabile, tanto da costringere a numerosi cambiamenti di stanga (la 18 l’ultima di esse). A vincere, con non poca sorpresa, ma anche con pieno merito visti i tantissimi tentativi non andati a segno, è la norvegese. Per lei, dopo un’ottima prima serie da 91.5 metri e 125.8 punti, anche unstilisticamente eccellente e aiutato dalla pressoché totale assenza di vento: 90.5 metri, 133.9 punti e un totale di 259.7. Si tratta della prima vittoria in Coppa del Mondo e del nono podio in senso ...