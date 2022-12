Napoli o Milan? Seedorf si espone sulla lotta Scudetto

(Di sabato 31 dicembre 2022) Clarenceha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex centrocampista, in Italia, ha vestito le maglie di Juventus, Inter e. Da allenatore ha anche guidato i rossoneri per una breve parentesi. Tra i tanti argomenti trattati dall’olandese, dallaalla questione soldi nel calcio. L’allenatore ha lanciato una grande frecciata nei confronti dei giovani. Clarence: “Ilmerita di stare lì” Queste le sue parole sullo: “Ilmerita di stare lì, il miglior calcio è il suo. La sfida è confermare la crescita anche nella seconda parte. Stare davanti è più duro che rimontare, vedremo se avrà testa per reggere. Ilha ...

La Gazzetta dello Sport

...00 Modena - Civitanova CALCIO - SERIE A 12:30 Salernitana - Torino 15:00 Lazio - Empoli 15:00 Spezia - Lecce 18:00 Sampdoria -20:45- Roma CALCIO - AMICHEVOLI 18:00 Islanda - Estonia ......Seedorf parla del. " Merita di stare lì, il miglior calcio è il suo . La sfida è confermare la crescita. Stare davanti è più duro che rimontare, vedremo se avrà testa per reggere ". Sul:... Seedorf: "Un consiglio a Leao: resti al Milan, è il posto migliore per crescere ancora" Milan, una delle poche mosche bianche in un delicatissimo contesto economico che di certo non ha lasciato immuni le società calcistiche.Intervistato da Mediaset a Castel Volturno, l'attaccante del Napoli Giovanni Simeone ha parlato della sfida all'Inter ma non solo ...