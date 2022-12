Morto Papa Benedetto XVI

(Di sabato 31 dicembre 2022) IlemeritoXVI èquesta mattina: lo ha riferito in una nota il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. first appeared on Tarantini Time Quotidiano.

Corriere della Sera

Prima di lui occorre risalire a Gregorio XII il 4 luglio 1415, e prima ancora a Celestino V il 13 dicembre 1294, per trovare Papi che avevano fatto una scelta così dirompente - IlEmerito ...... nella Città del Vaticano, fino al 31 dicembre 2022, giorno in cui èConsiderato uno dei più illustri intellettuali e teologi dell'ultimo secolo, Joseph Ratzinger è statoper quasi otto ... È morto Benedetto XVI, il papa emerito aveva 95 anni 'Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano'. Lo dichiara ...La morte è avvenuta alle ore 9.34 nel Monastero Mater Ecclesiae nel cuore del Vaticano. La notizia ha suscitato grande tristezza in tutta la Chiesa Cattolica, che aveva pregato per la guarigione del ...