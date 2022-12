Manchester United | Antony omaggia Pelé con una maglietta | “Riposa in pace”

Voce Giallo Rossa

Nelle ultime settimane si è parlato molto della rescissione consensuale del contratto di Cristiano Ronaldo con il. Una decisione clamorosa ma che è sembrata inevitabile per il difficile rapporto del portoghese non solo con la società inglese ma anche con il tecnico Ten Hag. Come noto il talento ...Non c'è pace alche dopo il caso Cristiano Ronaldo registra nuove 'scintille' all'interno dello spogliatoio. Questa volta protagonista negativo è Marcus Rashford, sanzionato dal suo allenatore Erik ... Dall'Inghilterra: il Manchester United ancora su Abraham Rashford sanzionato da Erik ten Hag per motivi di "disciplina interna" poco prima della partita contro il Wolverhampton ...Cristiano Ronaldo è un giocatore dell'Al Nassr. L'annuncio della firma del contratto tra il cinque volte Pallone d'Oro e il club dell'Arabia ...