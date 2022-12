(Di sabato 31 dicembre 2022) Una stagione più canonica è quella che si preannuncia per ill’anno venturo. Il 2022 è stato l’anno nel quale l’Italia ha dimostrato agli effetti di essere una delle potenza della specialità a livello mondiale. Il terzo posto nei medaglieri delle due rassegne irivasca lunga e corta, rispettivamente a Budapest (Ungheria) e a Melbourne (Australia), e il trionfo epocale negli Europei di Roma rappresentano una bella cartina di tornasole. Certo alcune situazioni hanno condizionato non poco i risultati: l’assenza degli atleti russi e bielorussi per via delle note vicende legate al conflitto in Ucraina; le varie scelte dizione dei nuotatori, considerato unricchissimo di impegni nel quale mantenere la forma era una criticità importante. In tutto questo la Nazionale ...

OA Sport

La Formula 1 ha messo in24 gran premi. La MotoGp ha aggiunto una gara sprint ad ogni ... Nel 2023 non dobbiamo solo continuare a vincere (mondiali di atletica,, ginnastica artistica, ...Si preannuncia un nuovo emozionante anno per il: ecco ilcompleto 2023 per non perdersi davvero nulla. Il 2022 è stato un anno insolitamente ricco, con Mondiali ed Europei di Roma a distanza di poche settimane. L'Italia ha recitato ... Calendario nuoto 2023: date, programma, tutti gli eventi da non perdere Il calendario completo 2023 di nuoto: le date di tutte le gare dell'anno, dagli Assoluti ai Mondiali. In palio i pass olimpici per Parigi ...Cade forse l'ultimo grande tabù di genere della storia dello sport olimpico. Anche gli uomini potranno gareggiare nell'artistico a Parigi.