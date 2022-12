Calendario Mondiale MotoGP 2023 | date | programma | tv | streaming | guida TV8 e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) Sta per calare il sipario sul 2022 e si guarda a quello che accadrà l’anno venturo, così vicino. Il pensiero va al Motoche si preannuncia accattivante e per piloti e team assai logorante. Il, infatti, prevede ilpiù corposo di sempre: 21 tappa, una in più rispetto al 2022. Una novità importante sarà la presenza della Sprint Race in tutti i fine-settimana e questo andrà ad alterare non poco gli equilibri. Il weekend, quindi, sarà organizzato con un venerdì da doppia sessione di libere tra la mattina e il pomeriggio, mentre il sabato con una terza sessione di libere che verrà subito seguita dalle qualifiche. Verrà abolita la FP4 e la Sprint Race si terrà nel pomeriggio in base ai risultati ottenuti nelle qualifiche citate. La corsa in questione darà punti in ottica, ma i risultati della ...