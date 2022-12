Tony Sperandeo protesta per il ritardo e viene fatto scendere dall' aereo

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Leggi Anche Tom Cruise infuriato, rubata l'auto della sua bodyguard con dentro tutti suoi bagagli per un valore di migliaia di sterline Leggi Anche Andrea Bocelli, atterraggio d'emergenza in ...

Giornale di Sicilia

" Secondo il racconto ditutti i passeggeri del volo erano rimasti bloccati per due ore , prima al gate e poi nel bus che doveva portarli a bordo perché due membri dell'equipaggio ...... ma nel film troviamo anche Barbara Tabita, Andrea Tidona, Lucia Sardo, Remo Girone, Arnoldo Fox e. Da segnalare inoltre che in questo film ha fatto il proprio debutto al cinema ... Tony Sperandeo protesta per il ritardo e viene fatto scendere dall'areo, l'attore presenta esposto L'accaduto il giorno di Santo Stefano a Malpensa: l'artista siciliano, che doveva fare rientro a Palermo, ha avuto un diverbio con il personale. Accusato di aver "minacciato" l'equipaggio. E ora si è ...Disavventura per l'attore siciliano Tony Sperandeo. Il protagonista di tanti film di successo come "I cento passi" o "Palermo-Milano solo andata" doveva rientrare ...