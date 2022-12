Sampdoria | vittoria in amichevole | Montevago ancora protagonista

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Lavince incontro il Ligorna per 3-0, tra i protagonistiattaccante classe 2003 della Primavera Lavince incontro il Ligorna per 3-0, tra i protagonistiattaccante classe 2003 della Primavera. Ultimadel 2022 per i blucerchiati prima del ritorno in campo il 4 gennaio in Serie A. La squadra di Stankovic ha disputato un test match contro la squadra dilettantistica e in gol sono andati, Amione e Djuricic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lavince in amichevole contro il Ligorna per 3 - 0, tra i protagonisti ancora Montevago attaccante classe 2003 della Primavera. Ultima amichevole del 2022 per i blucerchiati prima del ritorno in campo il 4 gennaio in Serie A. A segno Montevago, Amione e Djuricic su rigore. GENOVA - Si chiude con una vittoria, anche se in amichevole, il 2022 della Sampdoria. Nell'ultima uscita dell'anno, i blucerchiati superano 3 - 0 il Ligorna, formazione che milita nel girone A di serie D.