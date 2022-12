Recensione Hunter x Hunter – Gon Figure

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 30 dicembre 2022) In questaanalizzeremo la nuovissimadi Gon, proveniente dae prodotta da ABYstyle Studio Dopo mesi e mesi di richieste ci siamo. È passato un po’ di tempo da quando abbiamo recensito ladi Hisoka e ABYstyle Studio ha ufficialmente rilasciato anche la statuetta del protagonista di: Gon. I fan saranno sicuramente entusiasti dato che, dopo l’annuncio di Togashi che ha nuovamente stoppato la pubblicazione dell’opera, potranno almeno acquistare ladell’avventuroso personaggio. Come sempre, noi di tuttoteK siamo pronti a mettere sotto la lente d’ingrandimento questo oggetto da collezione per evidenziarne pregi e difetti. Se ...