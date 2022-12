Corriere dello Sport

"Non mi ero sbagliato prevedendo le difficoltà che avremmo incontrato con la squadra del Bologna: gli uomini dell'ex allenatore della Nazionale italiana giocano il miglior football del mondo, dopo ...Il corpo andrà direttamente dall'ospedale Albert Einstein alloall'alba di lunedì (2) e la ... La cerimonia proseguirà fino alle 10 di martedì (3),il corteo si svolgerà per le strade di ... Quando su "Stadio" Pelé elogiava il Bologna Tra giugno e luglio 1971 il Bologna giocò tre volte contro il Santos, in Usa. E Pelé, dopo la partita del 3 luglio a Randaal’s Island, scrisse una lettera per “Stadio” in cui elogiava il Bologna ...'O Rei' sarà sepolto in un cimitero verticale considerato come il più alto del mondo: le esequie dopo la veglia funebre nella 'casa' del Santos ...