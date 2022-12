Putin alla Cina | Uniamo i nostri eserciti per un ordine mondiale giusto

(Di venerdì 30 dicembre 2022) ''Puntiamo a rafforzare la collaborazione tra le forze armate russe e cinesi" per "creare unequo basato sul diritto internazionale". Lo ha detto il presidente russo Vladimirin un colloquio in...

Il Sole 24 ORE

Per, "il coordinamento tra Mosca e Pechino nell'arena internazionale, anche nell'ambito del ...detto ''disponibile a rafforzare la collaborazione strategica'' con la Russia ''di fronte...... ovvero gli Oscar, divisi tra una 'rinata' voglia di cinema dopo la pandemia e i timori legati... cancellato il concerto della pianista ucraina filoGUARDA GLI SCATTI Jerry Calà a 'Capri ... Ucraina, oggi colloquio tra Xi Jinping e Putin. Zelensky: Russia ha ... La Russia e la Cina, ha detto Vladimir Putin, hanno le stesse opinioni sulle cause e il corso del panorama geopolitico globale.Dopo le polemiche dei giorni scorsi, lo spettacolo del ballerino Serghei Polunin - previsto per il 28 e 29 gennaio 2023 al Teatro Arcimboldi di Milano - è ...