Pressione fiscale | migliore Pa e accesso al credito Le partite 2023 secondo Granelli

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il giudizio sulla manovra è complessivamente positivo. Il mondo delle piccole e medie imprese, rappresentato dal presidente di Confartigianato Marco, condivide l’impostazione della finanziaria. Di qui in avanti, però, lo sforzo per il governo dovrà in qualche misura essere la concretizzazione delle parole del ministro Guido Crosetto. In sostanza, semplificazione. Presidente, ora che c’è stato il via libera alla Manovra, la ritiene soddisfacente per quanto riguarda i punti legati alle piccole e medie imprese? Apprezziamo innanzitutto l’impegno per attenuare l’impatto dei rincari dell’energia che oggi costituiscono il principale problema delle nostre imprese. Insieme a queste robuste misure d’emergenza, nella manovra vediamo anche i segnali di un approccio strutturale orientato, nel medio-lungo periodo, a dare risposte alle aspettative degli artigiani e delle ...