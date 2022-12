Pelé | il Santos sospende l’utilizzo della maglia numero 10

Tuttosport

ebbe in tutto sette figli, almeno quelli riconosciuti, e si sposò tre volte. È morto, a 82 anni ... Si spostò dalsolo per gli Stati Uniti , ai New York Cosmos , dove chiuse la carriera. Fu ...Commenta per primoè stato e sarà per sempre una leggenda del, del Brasile e del calcio in generale. Ma il suo cuore non batteva solo per il futebol : come aveva rivelato O Rei stesso nel 2013, il suo ... Pelè e la Juventus, il retroscena di O Rei: "Umberto Agnelli e l'offerta al Santos"