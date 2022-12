Juan Jesus | il bellissimo messaggio per Pelé

(Di venerdì 30 dicembre 2022)difensore brasiliano del Napoli, ha scritto unsui social dopo la morte di, che si è spento ad 82 anni. O Rei è morto a San Paolo del Brasile, dove era ricoverato da qualche settimana. La morte diha rattristato il mondo. Tra i tanti messaggi c’è stato anche quello di Aurelio De Laurentiis. In serata invece è arrivato anche quello di, difensore brasiliano del Napoli. “Era così forte che vinse 3 mondiali. Era così grande che rivoluzionó il gioco stravolgendone i parametri e le abitudini.Orgoglio del nostro popolo a tal punto da diventarne simbolo. E quando una persona diventa l’immagine di un paese significa che ne ha scritto la storia. E così da decenni piccoli brasiliani giocano per le strade sognando di diventare come Lui. ...

Fcinternews.it

... tra acquisti azzeccati e meteore Continua In attesa di Marcus Il segreto del Triplete: Pandev Arriva Pazzini e va subito a segno Guarin, che flop! Etornerà il 4 gennaio... Kovacic, che ...Napoli, Djalò sostituto di Kim e. Mercato: perché il Napoli vuole Djalò . Nato nel 2000 ad Amadora, Tiago Djalò è un difensore che ben si adatterebbe al gioco del Napoli. Parliamo infatti ... Sky - Verso Inter-Napoli, un solo dubbio per Spalletti: Juan Jesus favorito su Rrahmani Quale formazione schiererà Luciano Spalletti per il match contro l'Inter La redazione di Tele A ha provato ad anticipare le scelte del mister.Il Napoli, prima della sosta per le festività natalizie, ha affrontato il Lille. Risultato a parte, è stata l'occasione per il club azzurro ...