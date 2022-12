Agenzia ANSA

Ai cittadini stranieri provenienti indalla Cina viene da oggi richiesto di mostrare un test negativo di Covid al momento dell'atterraggio all'aeroporto di Tel Aviv. Lo ha reso noto il ministero della sanità. Il ministero ha anche ...Il nuovo ministro della Salute israeliano, Aryeh Deri, ha annunciato oggi che i passeggeri dei voli in partenza dalla Cina dovranno sottoporsi a tampone per il Covid - 19 prima di entrare in. Deri ha inoltre disposto la creazione di un sito per tamponi volontari all'aeroporto Ben - Gurion per i cittadini israeliani e stranieri di ritorno dalla Cina. Secondo quanto riportato dai ... Israele impone test Covid a stranieri in arrivo dalla Cina - Medio Oriente Ai cittadini stranieri provenienti in Israele dalla Cina viene da oggi richiesto di mostrare un test negativo di Covid al momento dell'atterraggio all'aeroporto di Tel Aviv. Lo ha reso noto il ministe ...