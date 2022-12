Incentivi - Dall' 1 gennaio tornano i contributi dello Stato Anche sulle auto termiche

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 30 dicembre 2022)statali all'acquisto dicon emissioni di anidride carbonica fino a 135 g/km. L'1, anzi il giorno successivo, quando le concessionarie riapriranno, inizierà il secondo tempo dell'iniziativa di lungo periodo (2022-2030) in favore dell'motive varata lo scorso febbraio dal governo Draghi. Un'operazione che,per l'anno 2023, destina 650 milioni di euro agli(altri 350 milioni vanno alla riconversione industriale), 615 dei quali all', 20 a ciclomotori e motocicli e 15 ai veicoli commerciali elettrici. Fondi che saranno disponibili, salvo esaurimento anticipato, per gli acquisti effettuati tra l'1e il 31 dicembre 2023. Per le...