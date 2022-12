Domenghini | “Pelè | una persona buona” Inacio Pià | “Ci diceva di sognare Unico”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Bergamo. Ma è meglio Maradona o? La domanda è stata ripetuta per tanti anni quasi come un ritornello, per la verità un po’ noioso e stucchevole, un po’ come chiedere a un bambino: preferisci la mamma o il papà? Angeloha le idee chiare in proposito: “Non ha senso chiedersi se era meglioo Maradona. Io dico che bisogna avere rispetto della, uno che ha fatto nella sua carriera quasi 1300 gol. Davvero immenso”. Domingo ha giocato contronella storica finale di Città del Messico ai Mondiali del 1970, quella vinta dal Brasile per 4-1 contro l’Italia. L’ex ala destra dell’Atalanta e dell’Inter precisa: “Ho giocato anche tre amichevoli contro di lui, con l’Inter contro il Santos.ha dimostrato da giocatore quello che nessun altro è riuscito a fare. Poi ...