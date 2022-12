Colucci allenatore Juve Stabia | «Il Napoli era brillante | mi è parsa la solita squadra»

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Leonardodella, ha detto la sua sullo stato di forma deldopo l’allenamento congiunto fra le due squadre. Ai microfoni di Radio Crc, durante la trasmissione “Si Gonfia la rete” ha dichiarato: «Abbiamo appena finito l’amichevole terminata 5-1 o 6-1, non ricordo. È stata un’amichevole intensa con due tempi da 50 minuti per dare più minutaggio e intensità in attesa della ripresa del campionato. Mi è sembrato il solito, con fraseggi e giocate tra le linee. Mi hanno colpito un po’ tutti, hanno giocato bene. Kvaratskhelia stava bene, ha fatto degli spunti. Stanno bene anche Politano e Osimhen. Lobotka mi piace tantissimo, è un giocatore importante all’interno della. Fa la differenza e riesce a far giocare bene anche chi ...

GonfiaLaRete

A Radio CRC è intervenuto Leonardodella Juve Stabia. "Abbiamo appena finito l'amichevole terminata 5 - 1 o 6 - 1, non ricordo. È stata un'amichevole intensa con due tempi da 50 minuti per dare più minutaggio e ...Napoli - Juve Stabia: risultato e gol Ecco le parole dia Radio CRC in cui racconta il risultato e descrive le modalità di questo allenamento: Leonardodella Juve Stabia, ... Esclusiva - Juve Stabia, l'allenatore Colucci a Radio CRC: “Abbiamo ... Nell'allenamento congiunto con la Juve Stabia oggi Luciano Spalletti ha fatto anche le prove generali in vista della ripresa del campionato ...NAPOLI - A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Leonardo Colucci, allenatore della Juve Stabia: “Abbiamo appena finito l’amichevole terminata 5-1 o 6-1, non ricordo ...