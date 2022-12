Calciomercato Milan – Origi fa flop | torna di moda Kolo Muani

Calciomercato.com

Commenta per primo Carlo Ancelotti a Sportmediaset: 'Penso che vale molto per lui, per ile per Maldini, che ha preso una società con delle difficoltà e l'ha riportata in alto. La vittoria dello Scudetto riapre o può riaprire un ciclo che si era interrotto a causa di varie ...Commenta per primo La bandiera delGianni Rivera ricorda Pelé sul proprio profilo Facebook: 'Stasera è mancato il mio amico Pelé che ho sempre considerato il più grande di tutti i tempi. Sapeva utilizzare entrambi i piedi allo ... Milan, novità sul futuro di Rebic: c'è il prezzo "Se non ci fosse stato il calcio lo avrebbe sicuramente inventato", scrive su Facebook l'ex fuoriclasse di Milan e Nazionale. E quell'aneddoto di ...Martin Guastadisegno, procuratore che fece da intermediario per l'Italia nelle trattativa tra Enzo Fernandez e i club italiani, si è così espresso in esclusiva a TMW sul ...