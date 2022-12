Calcio | Danilo ricorda Pelè | “Ho fissa nella testa la sua esultanza quando vincemmo la Libertadores”

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il difensore della Juventus,, hato, dopo la scomparsa del brasilianoserata di ieri. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport, al termine dell’amichevole contro lo Standard Liegi: “Qualsiasi cosa possa dire non si avvicinerà mai a quello che veramente rappresentaper ile per noi brasiliani. Il ricordo che porterò sempre dentro di me emiaè legato alla suaabbiamo vinto la”.fa riferimento al trionfo indel Santos nel 2011, in cui il difensore militava e rappresentava uno dei protagonisti della squadra. SportFace.

Juventus, le parole di dopo lo Standard Liegi Dopo questo doveroso ricordo, ha parlato della prestazione della Juventus : " Bello tornare a casa, ritrovare i nostri tifosi allo Stadium.