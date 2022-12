Agenzia ANSA

Non cambia l'intonazione in rosso per le Borse europee nell'ultima seduta di un anno che è il peggiore dell'ultimo decennio. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, in dodici mesi lascia ......oltre 1.600 immobili in gestione diretta ed esclusiva in 60 località in Italia e quotato in... una delle maggiori piattaforme di gestione residenziale incon 2.500 immobili e appartamenti ... Borsa: Europa prosegue in rosso, in un anno perso oltre 12% - Economia -12,9% l'All Share, -27,7% lo Star (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 dic - Un 2022 da dimenticare per Piazza Affari. In base ai dati di Borsa aggiornati al 29 dicembre, infatti, il Ftse Mib ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...