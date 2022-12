Un anno di economia in uno scenario schizofrenico | con molta incertezza per il 2023

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Bergamo. Anche se siamo a una manciata di giorni dalla conclusione del 2022, non è ancora possibile tracciare un bilancio (nemmeno predefinitivo) su come sia veramente andata l’bergamasca, in questi dodici mesi. Non tanto per cattiva volontà, quanto piuttosto per via di unogenerale che, definire ‘’, è davvero riduttivo. Il periodo postpandemico, le aspettative (un po’ smorzate) sul PNRR, la guerra scatenata dalla Federazione russa in Ucraina, le tensioni geo-politiche, il rialzo dei prezzi delle materie prime, la fiammata inflattiva, le difficoltà nel trovare forza lavoro, l’impennata delle bollette energetiche, la crescente difficoltà a reperire beni fino al giorno prima disponibili in congrue quantità, gli interventi di Fed e Bce sui tassi d’interesse e l’incremento del costo del carrello della spesa ...