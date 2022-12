Agenzia ANSA

"Basta con le esecuzioni e con la repressione". E' netto il messaggio che il ministro degli Esteri Antonio, a nome di tutta l'Italia, ha trasmesso'ambasciatore iraniano dopo oltre 100 giorni di manifestazioni che il regime sta cercando di schiacciare nel sangue. Mohammad Reza Sabouri non ha ...... non è un mistero che la componente che fa riferimento al ministro degli Esteri Antoniopreferisce lavorare sulle migrazioni insieme'Ue e non con iniziative unilaterali che potrebbero ... Tajani all'ambasciatore iraniano: 'Fermate le condanne a morte' 'Basta con le esecuzioni e con la repressione'. E' netto il messaggio che il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a nome di tutta l'Italia, ...Il ministro degli Esteri Tajani convoca l'ambasciatore e chiede di fermare le violenze Non si uccidono ragazzi e bambini in nome dell'ordine pubblico. È la dura condanna lanciata dal ministro degli Es ...