Serena Rossi | tra Mina Settembre e Mia Martini scelgo lei | l' attrice si commuove

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L'napoletana si racconta insieme ai suoi personaggi in occasione della docu-serie Rai L'arte della felicità: ecco perché tra tutti i protagonisti ha scelto proprio lei. Si conclude un anno di grandissimo successo perche ancora una volta conferma il suo talento nel mondo della fiction e in quello del cinema. Solo pochissimi giorni fa l'abbiamo ritrovata sul palcoscenico di Tosca in concerto dove si è esibita proprio insieme alla cantante che ha poi ringraziato sui social.ancora una volta sceglie la via delle emozioni proprio come la docu-serie in onda su Rai Tre. Da qualche mese ha appeso al chiodo il cappotto rosso diche ritroveremo il pmo anno con la terza stagione. L'evoluzione del suo personaggio vede protagonisti ...