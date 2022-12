Rivoluzione-pensioni | indipendentemente dall' età | chi può incassare

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Quota 41 non è più un miraggio. Federico Freni, sottosegretario all'Economia, torna sulla legge di Bilancio assicurando che "la scelta è chiara: quota 41 è un metodo, non uno spot". E allora cosa c'è dietro l'inserimento del coefficiente anagrafico a 62 anni? Stando a quanto riferito al Messaggero, Freni ammette che si tratta di "ragioni di costo", solo quello. Quota 41 è più vicina di quanto si immagini: "Il futuro è verso l'azzeramento progressivo del limite di età. Quindi si potrà andare in pensione con 41 anni di contributi,'età". Quanto ad Opzione donna, "non era sostenibile economicamente nella versione conosciuta sino ad oggi. Ma si tratta di una misura che intercetta un bisogno di tutela cui non possiamo e non vogliamo negare risposte. Vedremo di trovare una quadra migliorativa". Sempre parlando di previdenza, le ...

