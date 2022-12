(Di giovedì 29 dicembre 2022) È successo a Natale, proprio come nei più bei film che abbiamo visto in questo periodo, cheha mosso i suoi primi passi, davanti agli occhi visibilmente commossi di suoi figlio Andrea. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana era stato colpito da un’emorragia cerebrale lo scorso 23 aprile nel corso di un evento benefico ad Asti. Nonostante il quadro clinico fosse critico,ha continuato a lottare e a non perdere le speranze. Lo ha fatto per se stesso, ma sopratper la sua famiglia, per i suoi figli e per sua moglie. Insieme da più di 30 anni, i due sono rimasti insieme proprio come si erano ripromessi quando sono convolati a nozze, nel bene e nel male. Ed è stata proprio lei, insieme ai loro figli, a dare a ...

DiLei

Lo ha fatto per se stesso, ma soprattutto per la sua famiglia, per i suoi figli e per sua moglie. Insieme da più di 30 anni , i due sono rimasti insieme proprio come si erano ...... Preacher non può fare a meno di mantenere viva ladi riunirsi con Christopher e Paige. ... La nuova stagione è interpretata dai premi Emmy® Jason Bateman,Linney e Julia Garner, insieme a ... Laura Speranza e Stefano Tacconi, una favola d’amore più forte di tutto Laura Tomasi ha le lacrime agli occhi e la paura di chi ogni giorno convive con la paura mentre fa il suo lavoro. La ciclista di Miane, in provincia di Treviso, dell’UAE Team – ADQ in un reel su Insta ...