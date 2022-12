I pezzi pregiati della Serie A in scadenza nel 2023

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Come da consuetudine, a partire dal 1 febbraiosaranno diversi i calciatori del nostro campionato che, in caso di mancato rinnovo del loro contratto con il club di appartenenza, potranno già accordarsi con altre società per poi iniziare la nuovo avventura da luglio. Scopri quali sono iA che godranno di questa situazione. : L’ ELENCO COMPLETO 1- MILAN SKRINJAR(Inter) Il centrale slovacco è sicuramente l’oggetto del desiderio del prossimo mercato. Su di lui c’è sempre il forte interesse del Psg che aveva provato a prenderlo già la scorsa estate. L’Inter gli ha proposto il rinnovo, ma l’impressione è , che senza un’offerta importante, le strade sono destinate a separarsi. 2- ADRIAN RABIOT(JUVENTUS) Il centrocampista francese, giunto a parametro zero nel ...

ilgazzettino.it

Esemplari proposti con descrizioni , illustrazioni e quant'altro, confrontati con altri '. Per i singoli appassionati , poi, la possibilità concreta d'interfacciarsi tra loro, ...È tra ie la richiesta da parte dei friulani per portarlo via è di 25 milioni di euro. Vetri di Murano, all'asta 4.087 pezzi pregiati (122 i lampadari): il ricavato per pagare tasse arretrate Rafael Leao è uno dei pezzi pregiati della Serie A. Sull'esterno rossonero ci sono diversi club europei tra cui il Manchester City che sembra essere disposto a mettere sul ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...