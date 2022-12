Estrazione VinciCasa di Giovedì 29 Dicembre 2022 | i numeri di oggi

www.controcampus.it

I numeridi giovedì 29 dicembre 2022 saranno segnalati alle ore 20,00. Puoi seguire in streaming la pubblicazione dei risultati in tempo reale verificando su questa ...ARTICOLO PRECEDENTEdi Mercoledì 28 Dicembre 2022: i numeri di oggi Ultime notizie Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Million Daydi Mercoledì 28 ... Estrazione VinciCasa 29 dicembre 2022: previsioni e numeri vincenti Non si ferma la dea bendata e sicuramente saranno vacanze molto, molto soddisfacenti nel Barese. Festa a Mola di Bari, in provincia di Bari, grazie al Vincicasa: nel ...28/12/2022 | 08:54 ROMA - Nessun "5" nell’estrazione del VinciCasa di martedì 27 dicembre 2022 che ha avuto un montepremi di 48.449,70 euro. La combinazione vincente è stata 4 8 22 28 38. Ai dieci pun ...