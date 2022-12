È morto Pelé

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Èil re del calcio. In un ospedale di San Paolo in Brasile è deceduto all’età di 82 anni Edson Arantes do Nascimento conosciuto in tutto il mondo come. Il campione brasiliano considerato uno dei più forti giocatori della storia del calcio ha perso la vita per alcune complicazioni dovute al cancro. Nel 2021 gli era stato asportato un tumore al colon e dalla fine di questo novembre era ricoverato per delle cure legate a questa operazione. Vincitore di tre Coppe del Mondo nel 1958, 1962 e 1970, in 21 anni di carriera ha segnato 1281 goal ed è stato definito dalla FIFA il calciatore del secolo. Era nato a Três Corações nello stato di Minas Gerais. Il suo vero nome, Edson, era ispirato all’inventore Thomas Edison, mentre il suo soprannome,, deriva da una presa in giro dei suoi compagni di scuola, perché non riusciva a ...