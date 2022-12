Dl rave | Iv-Azione | ' né accordi sotto banco né stampella | su prescrizione pronta Pdl'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Roma, 29 dic (Adnkronos) - "Noi non abbiamo fatto un accordo con il centrodestra,mollando l'opposizione. Il nostro ordine del giorno è puntuale, ripristino dellaante Bonafede. Non smantelliamo la Cartabia, stiamo ripristinando la Costituzione, smontiamo un giochino fatto dal peggior ministro degli ultimi anni". Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Iv-Matteo Richetti, in un incontro con Ettore Rosato, Enrico Costa, Elena Bonetti e Roberto Chiachetti, sull'iter del Dl. "Il Dlfa schifo, è sbagliato su tutti i temi che affronta. Lo abbiamo contrastato nel merito, ci siamo uniti all'opposizione dura con 21 Odg che hanno causato il protrarsi delle votazioni -ha spiegato Richetti-. Ma domani il decreto viene convertito, con modalità ordinaria ...

