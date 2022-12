(Di giovedì 29 dicembre 2022) Sono state pubblicate sui siti degli Uffici scolastici regionali (USR) le graduatorie riguardanti il -bis. Ilè finalizzato all’immissione in ruolo nella scuola secondaria 14.420 docenti precari con almeno tre anni di servizio. Unindetto per coprire posti residuati dalle ordinarie procedure concorsuali precedenti e che, al momento, presenta alcune criticità. scuola: cos’è? Perché si parla di”? Sarebbe meglio chiedersi quale è l’elemento che lo distingue da unordinario. Di base il nasce da esigenze pratiche: sopperire alla mancanza di personale nelle strutture scolastiche a seguito, anche, delle immissioni di docenti vincitori delordinario. Questo, inoltre, rappresenta l’occasione per stabilizzare ...

USR Sicilia

Ad aggravare il disaccoppiamento tra domanda crescente e offerta in ritardo hannole ... Basti pensare allovolume d'investimenti necessari per riuscire a rendere le energie ...... in Campania, per esempio ci sono ancora da smaltire più di 1.800 assunzioni dal2018 e persino 200 dall'ordinario del 2016. In Sicilia c'è un residuo di 1360 assunzioni da ... Concorso straordinario d.l. 73/2021 art. 59 comma 9-bis ... per esempio ci sono ancora da smaltire più di 1.800 assunzioni dal concorso straordinario 2018 e persino 200 dall’ordinario del 2016. In Sicilia c’è un residuo di 1360 assunzioni da fare con le ...Castiglione della Pescaia: L’Asd Palio Marinaro di Castiglione della Pescaia promuove la realizzazione degli stendardi attraverso la partecipazione di artisti, scuole e singoli cittadini. Per la pross ...