Chiariello | “Il web è diventato un letamaio Vi dico una cosa sulla Juve e Orsato”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Umbertonel suo editoriale punta il ditotossicità di certi tifosi sul web e sul sitema calcio italiano. Umbertoai microfoni di Radio Napoli Centrale ha aspramente criticato il momento che vive il calcio italiano: “Gino Bartali è stato uno dei più grandi ciclisti della storia italiana, ha vinto il Tour de France durante un momento di tensione nel paese, quando molti comunisti erano pronti a prendere le armi e scendere in piazza. Tuttavia, la notizia della vittoria di Bartali ha portato gioia e festeggiamenti nelle piazze. Perché questo ricordo? Con quel viso da pugile, naso schiacciato, era un guerriero. Scrisse un libro: ‘Tutto sbagliato, tutto da rifare’ un refrane che spesso viene utilizzato per sottolineare che le cose non vanno bene e sono da cambiare. Secondo l’editoriale di Alessandro Barbano, ...