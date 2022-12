Anziani massacrati a Padova | la badante incastra Diletta Miatello | “Ha perso la testa quando i genitori non le hanno dato i soldi”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La bugia dell’assassina.laalle 8 del mattino ha suonato alla porta della villetta a San Martino di Lupari (in provincia di), martedì 27 dicembre, ad aprire è statainna, 51 anni, la figlia della coppia di, che aveva ucciso la madre e ridotto in fin di vita il padre. “Stanno ancora riposando” ha detto, senza far entrare la donna, riuscendo così a ritardare di qualche ora la scoperta di ciò che era accaduto nel salotto al piano terra e nella camera matrimoniale al primo piano. All’interno della casa c’era sangue dappertutto, pezzi di vasi e suppellettili, i segni di una feroce aggressione che secondo il medico legale era già avvenuta qualche ora prima. Potrebbe avere usato i cocci dei vasi per infierire sui ...

'Se mi avesse fatto entrare nella villetta avrebbe ucciso anche me', osserva la colf dei due coniugiaggrediti enella loro abitazione di San Martino di Lupari , un comune di 13 mila anime dell'alta Padovana. La violenza sarebbe opera della figlia della coppia ed ex vigilessa del ...Il dramma è stato scoperto al mattino dalla seconda figlia, Chiara , che abita a Cittadella e che era andata a far visita agligenitori. Il padre era a terra in salotto, agonizzante per una ... Anziani coniugi massacrati a Padova, la figlia Diletta Miatello fermata. L’ipotesi del movente economico Diletta Miatello avrebbe messo in atto un tentativo di depistaggio subito dopo aver ucciso la madre 84enne e ferito gravemente il padre 89enne ...PADOVA - L'ex vigilessa avrebbe ucciso la madre e ridotto in fin di vita il padre, prima spaccandogli la testa con alcuni vasi e poi massacrandoli con i taglienti cocci di ceramica. Quando ...