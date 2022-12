Tornik’e Shengelia è l’MVP della 12ª giornata di Serie A UnipolSai

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tornare con il botto sotto le feste e premiarsi con la miglior prestazione stagionale è un regalo che non capita di farsi tutti i giorni.(Virtus Segafredo Bologna) ha trascinato la sua squadra alla vittoria ed è stato votato come miglior giocatore del dodicesimo turno superando nei voti David Logan (Givova Scafati) ed Ike Iroegbu (NutriBullet Treviso). L’infortunio alla spalla lo aveva tenuto fuori da EuroBasket, un problema per la Georgia che contava su di lui affinché potesse guidarli il più lontano possibile nella competizione. Torna in campo durante la sestadi campionato, ma nonostante la vittoria la sua permanenza dura solo quindici minuti ed è costretto ad un altro mese lontano dai parquetA. Al suo ritorno in campo, la Virtus Segafredo Bologna perde ...