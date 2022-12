Terra Amara Anticipazioni dal 2 al 7 gennaio 2023 | Zuleyha e Mujgan hanno un incidente e rischiano di morire!

Libero Magazine

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca, in onda dal 2 al 7 gennaio 2023 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana : Puntata in onda Lunedì 2 gennaio 2023 ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 dicembre 2022 , alle 14.10 , un brutto litigio con un uomo finisce in tragedia, tanto per lui quanto per Yilmaz . Quest'ultimo, dopo avergli ... Terra Amara: le anticipazioni dal 27 al 31 dicembre 2022 Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 29 dicembre 2022 su Canale 5 rivelano che Yilmaz finisce di nuovo dietro le sbarre, ma Fekeli farà di tutto per farlo uscire! Mujgan, in ...Le anticipazioni turche di Terra Amara ci svelano che Adnan rischia la vita a causa dell'astio tra Yilmaz e Demir. Cosa accade Scopriamolo insieme.