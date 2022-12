Sostegno | Valditara | pochi docenti | troppi cambi per gli studenti | scarsa formazione TFA sostegno | supplenze e immissioni in ruolo | IL PUNTO

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppepone il tema della disabilità e delcome uno dei più importanti per il 2023. Ecco quali sono i punti deboli, in attesa di conoscere i provvedimenti che saranno avviati per questo settore. L'articolo .

Orizzonte Scuola

ha poi parlato del tema dell'inclusione , dei problemi legati ai troppi cambi di insegnante diche avvengono durante il ciclo scolastico, così come l'insufficienza numerica degli ...In particolare, come annunciato in precedenti dichiarazioni, peril tema della disabilità e delsarà centrale a partire dal prossimo anno: ' E' un tema di civiltà, di umanità nel ... Dal reclutamento alla riforma del sostegno, Valditara fissa le priorità per il 2023: “Porteremo a compimento quanto già iniziato” Reddito, ecco la stretta anti-neet. Giorgia Meloni lo aveva annunciato in campagna elettorale e la Legge di Bilancio, in approvazione al Senato, ha confermato i propositi della premier sul ...Reclutamento, riforma del canale tecnico professionale, riforma del sostegno, lotta alla dispersione scolastica e ai fenomeni di bullismo. Sono gli obiettivi del 2023 annunciati dal ministro dell’Istr ...